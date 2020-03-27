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В Сингапуре будут сажать в тюрьму за намеренное приближение к людям

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:21
В Сингапуре будут сажать в тюрьму за намеренное приближение к людям
Иллюстративное фото (twitter.com/feyabucom)

За нарушение могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до 7 тыс. долларов

Власти Сингапура в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса решили приговаривать к тюремному заключению людей, которые намеренно нарушают дистанцию. Об этом сообщает издание Time.

За нарушение могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до 7 тыс. долларов.

Вместе с тем, так будут наказывать руководство предприятий, которые не обеспечат рассадку посетителей на расстоянии как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточные расстояния между посетителями, стоящими в очереди.

Кроме этого, власти Сингапура объявили такие карантинные меры, как закрытие баров и кинотеатров и отмена крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока что не введен.

По состоянию на сегодня, в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода.

Напомним, в Украине заразилась коронавирусом еще одна область - Ровенская. Зафиксировано 9 случаев заражения.

Добавим, по состоянию на вечер 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 196.

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