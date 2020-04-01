В Сингапуре зафиксировали самую большую вспышку заражений с начала пандемии

За день коронавирусом в Сингапуре заразились 74 человека, что является самым большим суточным приростом за все время с начала пандемии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Сообщается, что общее количество инфицированных в стране превысило 1000 человек, известно о трех смертельных случаях от инфекции.

По данным Министерства здравоохранения Сингапура, из 74 новых подтвержденных случаев, 54 - местная передача вируса между людьми, которые раньше нигде не путешествовали.

Остальные 20 случаев были были завезены в страну с Австралии, Европы, Южной Америки, Африки, ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и других частей Азии.

Напомним, ранее власти Сингапура, в рамках ужесточения мер против распространения коронавируса, решили приговаривать к тюремному заключению граждан, которые намеренно нарушают дистанцию между людьми.

Также РБК-Украина сообщало, что сингапурские ученые создали высокоточные экспресс-тесты, выявляющие коронавирус в течение пяти минут.