В Сингапуре возросло количество заболевших коронавирусом

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Все новые случаи произошли в результате контакта с зараженными

В Сингапуре китайским коронавирусом COVID-19 заразились еще 8 человек. Об этом сообщает Channel News Asia.

Сообщается, что все 8 случаев инфицирования произошли в результате контакта с уже зараженными.

"Эпидемиологические исследования и отслеживание контактов выявили связь между ранее зафиксированными и новыми случаями", - сообщили в Министерстве здравоохранения Сингапура.

Таким образом, общее количество инфицированных новым коронавирусом в Сингапуре достигло 58. 7 человек находится в критическом состоянии. Еще 15 полностью выздоровели от инфекции и были выписаны из больницы.

Напомним, по состоянию на утро 13 февраля, новым коронавирусом COVID-19 заболели больше 60 тысяч человек. При этом 1369 случаев были летальные. Также сегодня зафиксировали первую смерть от вируса в Японии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай назвал главный способ инфицирования коронавирусом. В частности, представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР заявил, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.