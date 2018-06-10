В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР

В отдельные районы стянуты дополнительные полицейские силы и проводятся досмотры

Власти Сингапура принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности во время пребывания в стране президента Соединенных штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как сообщается, территории, имеющие большое значение для предстоящего саммита, находятся под особой охраной полиции.

Так, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить саммит, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.

"В эти районы стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся досмотры. В местной полиции призвали к пониманию и терпению в связи с нарушениями в движении транспорта из-за саммита", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын прибыл в Сингапур.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает перед саммитом в Сингапуре пообщаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном наедине.