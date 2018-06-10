У Сінгапурі посилюють безпеку напередодні саміту США-КНДР

В окремі райони стягнуті додаткові поліцейські сили і проводяться огляди

Влада Сінгапуру вживає додаткові заходи, спрямовані на забезпечення безпеки під час перебування в країні президента Сполучених штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Як повідомляється, території, що мають велике значення для майбутнього саміту, знаходяться під особливою охороною поліції.

Так, мова йде про готелі "Капела" на острові Сентоса, де проходитиме саміт, а також про готелі "Шангрі-Ла" і "Сент-Реджіс", у яких будуть перебувати Трамп і Кім Чен Ин.

"У ці райони стягнуті додаткові поліцейські сили, зведені загородження, а також проводяться огляди. У місцевій поліції закликали до розуміння і терпіння в зв'язку з порушеннями в русі транспорту через саміту", - зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прибув в Сінгапур.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує перед самітом в Сінгапурі поспілкуватися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наодинці.