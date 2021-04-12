ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сингапуре спасаются от коронавируса с помощью технологий

Новина українською → Сингапур, Понедельник 12 апреля 2021 04:59
В Сингапуре спасаются от коронавируса с помощью технологий Фото: роботы доставляют продукты в Сингапуре (скриншот Youtube)
Автор: Наталья Скороход

В Сингапуре придумали, как уберечься от коронавируса с помощью технологий. Там роботы доставляют продукты людям.

Об этом сообщает Reuters.

Сингапурская технологическая компания OTSAW Digital разработала роботов"Camello", которые помогают бороться с распространением коронавируса. Они доставляют людям на дом продукты уже год.

Пользователи просто бронируют места на доставку. Когда робот подъедет к месту выдачи, приложение сообщает об этом клиенту.

Роботы, оснащенные 3D-датчиками, камерой и двумя отсеками, каждое из которых может перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через Интернет. Также они используют ультрафиолетовый свет для дезинфекции после каждой поездки, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Также считается, что такой подход будет полезным для пожилых людей, которым тяжело носить покупки из супермаркета и лучше беречься большого скопления людей.

Напомним, в Украине хотят внедрить искусственный интеллект в судах. Предполагается, что робот сможет вместо судьи рассматривать некоторые дела.

Ранее сообщалось, что космический отель откроется в 2027 году. Там смогут вместиться до 400 клиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире технологии
NEWS
Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками
Британия направила в Северную Ирландию разведку и военных для борьбы с беспорядками
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине