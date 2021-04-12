В Сингапуре спасаются от коронавируса с помощью технологий

В Сингапуре придумали, как уберечься от коронавируса с помощью технологий. Там роботы доставляют продукты людям.

Сингапурская технологическая компания OTSAW Digital разработала роботов"Camello", которые помогают бороться с распространением коронавируса. Они доставляют людям на дом продукты уже год.

Пользователи просто бронируют места на доставку. Когда робот подъедет к месту выдачи, приложение сообщает об этом клиенту.

Роботы, оснащенные 3D-датчиками, камерой и двумя отсеками, каждое из которых может перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через Интернет. Также они используют ультрафиолетовый свет для дезинфекции после каждой поездки, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Также считается, что такой подход будет полезным для пожилых людей, которым тяжело носить покупки из супермаркета и лучше беречься большого скопления людей.