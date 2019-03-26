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В Сингапуре посадили пассажирский самолет после звонка о бомбе на борту

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 09:36
В Сингапуре посадили пассажирский самолет после звонка о бомбе на борту
Иллюстративное фото (facebook.com/singaporeair)

На борту было 263 человека

Самолет авиакомпании Singapore Airlines посадили в аэропорту Чанги в Сингапуре утром 26 марта после сообщения о том, что на борту есть бомба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Straits Times.

Boeing 777-300ER совершал рейс из Мумбаи. На борту лайнера находились пассажиры 263. Более 20 человек пропустили рейсы, на которые должны были совершить пересадку. Самолет прибыл в Сингапур с опозданием в полчаса.

Предварительные проверки показали, что авиакомпания получила звонок после того, как самолет вылетел из аэропорта Мумбаи в понедельник примерно в 23:35 по местному времени. Абонент утверждал, что на самолете была бомба.

Сообщается, что осмотр самолета полицией не обнаружил ни одного подозрительного предмета. Полиция задержала для проведения допроса женщину с ребенком, которые были на борту.

РБК-Украина писало, что в первой половине дня в понедельник, 25 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) были отменены 68 рейсов. Рейсы были отменены из-за сбоя программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов (DFS).

Ранее повідомллося, что самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула до Москвы, запросил аварийную посадку в одесском аэропорту.

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