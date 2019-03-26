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В Сінгапурі посадили пасажирський літак після дзвінка про бомбу на борту

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 09:36
В Сінгапурі посадили пасажирський літак після дзвінка про бомбу на борту
Ілюстративне фото (facebook.com/singaporeair)

На борту було 263 людини

Літак авіакомпанії Singapore Airlines посадили в аеропорту Чангі в Сінгапурі зранку 26 березня після повідомлення про те, що на борту є бомба.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Straits Times.

Boeing 777-300ER здійснював рейс з Мумбаї. На борту лайнера перебували 263 пасажири. Більше 20 людей пропустили рейси, на які мали здійснити пересадку. Літак прибув в Сінгапур із запізненням у півгодини. 

Попередні перевірки показали, що авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом. Абонент стверджував, що на літаку була бомба.

Повідомляється, що огляд літака поліцією не виявив жодного підозрілого предмета.  Поліція затримала для проведення допиту жінку з дитиною, які були на борту. 

РБК-Україна писало, що у першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) були скасовані 68 рейсів. Рейси були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів (DFS).

Раніше повідомллося, що літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів із Стамбула до Москви, запросив аварійну посадку в одеському аеропорту. 

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