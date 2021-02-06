В Сингапуре медику ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины от COVID

Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)

В Сингапуре работнику Национального офтальмологического центра ошибочно ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer от коронавируса. Осложнений после инцидента у него не было.

Об этом сообщает Channelnewsasia.com.

Инцидент произошел еще 14 января. Ошибку при введении вакцины заметили сразу и медика немедленно госпитализировали. За этот период не было обнаружено побочных эффектов.

Внутреннее расследование пришло к выводу, что инцидент стал следствием человеческой ошибки из-за несогласованных действия персонала.

Вакцинация в Сингапуре началась в конце прошлого года с прививок для медиков. Позже вакцинацию расширили на сотрудников авиа- и наземного транспорта. Со средины февраля вакцинировать начнут пожилых жителей.

В конце января сообщалось о вакцинации 113 тысяч человек в стране.

На этой неделе сообщалось, что все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались.

Также Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech. Такие выводы сделаны после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину.