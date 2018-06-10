Из Сингапура за вторжение в резиденцию посла КНДР депортировали двух журналистов

Они не были аккредитованы в качестве представителей СМИ в Сингапуре

Из Сингапура депортировали двух южнокорейских журналистов, которых ранее задержали за вторжение в резиденцию посла Северной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

"Я думаю, что в любой стране плохая идея ворваться в резиденцию посла. В Сингапуре нет ничего особенного. Дело закрыто. Их попросили выехать", - сказал министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам.

Мужчин арестовали в пятницу, 8 июня. Они не были аккредитованы в качестве представителей СМИ в Сингапуре.

Национальная телекомпания, которую представляли журналисты, извинилась за произошедшее в своем информационном выпуске в пятницу.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.