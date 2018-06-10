Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из Сингапура за вторжение в резиденцию посла КНДР депортировали двух журналистов

НовостиПолитика    10.06.2018 - 17:23
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Они не были аккредитованы в качестве представителей СМИ в Сингапуре

Из Сингапура депортировали двух южнокорейских журналистов, которых ранее задержали за вторжение в резиденцию посла Северной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

"Я думаю, что в любой стране плохая идея ворваться в резиденцию посла. В Сингапуре нет ничего особенного. Дело закрыто. Их попросили выехать", - сказал министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шанмугам.

Мужчин арестовали в пятницу, 8 июня. Они не были аккредитованы в качестве представителей СМИ в Сингапуре.

Национальная телекомпания, которую представляли журналисты, извинилась за произошедшее в своем информационном выпуске в пятницу.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

Ким Чен Ын покинет Сингапур через несколько часов после встречи с Трампом, - Reuters В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР
Теги публикации: КНДР, Сингапур, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Аморальные фото": воспитательницу детсада уволили за снимки в соцсетях
"Будущие чемпионы": Шевченко показал трогательные фото подросших сыновей
"Надо с Россией дружить": соцсети разозлило видео с молодежью, снятое в Киеве
Известная украинская танцовщица впервые стала мамой
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь