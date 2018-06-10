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Інтерв'ю

З Сінгапуру за вторгнення до резиденції посла КНДР депортували двох журналістів

НовиниПолітика    10.06.2018 - 17:23
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Вони не були акредитовані в якості представників ЗМІ в Сінгапурі

З Сінгапуру депортували двох південнокорейських журналістів, яких раніше затримали через вторгнення до резиденції посла Північної Кореї. Про це повідомляє Associated Press

"Я думаю, що в будь-якій країні погана ідея увірватися до резиденції посла. У Сінгапурі немає нічого особливого. Справу закрито. Їх попросили виїхати", - сказав міністр внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатан Шанмугам. 

Чоловіків заарештували в п'ятницю, 8 червня. Вони не були акредитовані в якості представників ЗМІ в Сінгапурі. 

Національна телекомпанія, яку представляли журналісти, вибачилася за подію у своєму інформаційному випуску у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. 

Початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

Кім Чен Ин покине Сінгапур за кілька годин після зустрічі з Трампом, - Reuters У Сінгапурі посилюють безпеку напередодні саміту США-КНДР
Теги публікації: КНДР, Сингапур, журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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