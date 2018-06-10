З Сінгапуру за вторгнення до резиденції посла КНДР депортували двох журналістів

Вони не були акредитовані в якості представників ЗМІ в Сінгапурі

З Сінгапуру депортували двох південнокорейських журналістів, яких раніше затримали через вторгнення до резиденції посла Північної Кореї. Про це повідомляє Associated Press.

"Я думаю, що в будь-якій країні погана ідея увірватися до резиденції посла. У Сінгапурі немає нічого особливого. Справу закрито. Їх попросили виїхати", - сказав міністр внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатан Шанмугам.

Чоловіків заарештували в п'ятницю, 8 червня. Вони не були акредитовані в якості представників ЗМІ в Сінгапурі.

Національна телекомпанія, яку представляли журналісти, вибачилася за подію у своєму інформаційному випуску у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.