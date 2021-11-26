Сингапур запретил въезд для туристов из семи стран из-за нового COVID-штамма 

Власти Сингапура запретили въезд в страну для некоторых туристов из Африки. Причиной тому являются выявленные случаи нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории африканских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики.

"Мы должны принять необходимые меры предосторожности, чтобы снизить риски распространения B.1.1.529 в Сингапуре. Поэтому мы вводим новые ограничения для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбики, Намибии, Южной Африки и Зимбабве", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 28 ноября туристы из вышеупомянутых стран, или которые недавно их посетили (в течение последних 14 дней), не смогут попасть на территорию Сингапура, или осуществить транзит.

Указано, что ограничения не касаются граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих в стране разрешение на постоянное проживание.

"Всем им нужно будет после въезда пройти 10-дневный карантин в специальных центрах", - добавляют в сообщении.