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Сингапур запретил въезд для туристов из семи стран из-за нового COVID-штамма 

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Сингапур, Пятница 26 ноября 2021 09:36
Сингапур запретил въезд для туристов из семи стран из-за нового COVID-штамма  Фото: Сингапур запретил въезд для туристов из семи стран (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Сингапура запретили въезд в страну для некоторых туристов из Африки. Причиной тому являются выявленные случаи нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории африканских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики.

"Мы должны принять необходимые меры предосторожности, чтобы снизить риски распространения B.1.1.529 в Сингапуре. Поэтому мы вводим новые ограничения для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбики, Намибии, Южной Африки и Зимбабве", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 28 ноября туристы из вышеупомянутых стран, или которые недавно их посетили (в течение последних 14 дней), не смогут попасть на территорию Сингапура, или осуществить транзит.

Указано, что ограничения не касаются граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих в стране разрешение на постоянное проживание.

"Всем им нужно будет после въезда пройти 10-дневный карантин в специальных центрах", - добавляют в сообщении.

Напомним, в Южной Африке подтвердили 53 случая нового штамма корнавируса B.1.1.529. Однако эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

Добавим, что Британия из-за нового штамма коронавируса уже отменила рейсы сразу в несколько стран Южной Африки.

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