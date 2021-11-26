Сінгапур заборонив в'їзд для туристів із семи країн через новий COVID-штам
Влада Сінгапуру заборонла в'їзд до країни для деяких туристів з Африки. Причиною тому є виявлені випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529 на території африканських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я республіки.
"Ми повинні вжити необхідних запобіжних заходів, щоб знизити ризики поширення B.1.1.529 в Сінгапурі. Тому ми вводимо нові обмеження для мандрівників із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, з 28 листопада туристи з вищезазначених країн, або які нещодавно їх відвідали (протягом останніх 14 днів), не зможуть потрапити на територію Сінгапуру чи здійснити транзит.
Зазначено, що обмеження не стосуються громадян Сінгапуру, а також іноземців, які мають в країні дозвіл на постійне проживання.
"Всім їм потрібно буде після в'їзду пройти 10-денний карантин у спеціальних центрах", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.
Додамо, що Британія через новий штаму коронавірусу, який виник у Південній Африці вже скасувала рейси відразу в кілька країн.