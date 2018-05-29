В Сингапур для подготовки встречи Трампа с Ыном прибыли делегации КНДР и США

Встреча лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи запланирована на 12 июня

В Сингапур прибыла делегация из Северной Кореи, чтобы подготовиться к запланированной встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Отмечается, что делегацию КНДР возглавляет зампредседателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, которого южнокорейские СМИ провали "ночным дворецким" корейского лидера Ким Чен Ына.

По данным канала, американская делегация также уже прибыла в Сингапур.

Ранее представители Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника оперативного штаба Белого дома Джо Хагином вылетели в Сингапур с базы Военно-воздушных сил США Иокота в Токио (Япония).

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют встретиться перед запланированным на 12 июня саммитом между лидерами США и Северной Кореи для координации стратегии по мирным переговорам с КНДР.