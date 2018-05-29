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У Сінгапур для підготовки зустрічі Трампа з Ином прибули делегації КНДР і США

НовиниПолітика    29.05.2018 - 07:44
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Зустріч лідерів Сполучених Штатів і Північної Кореї запланована на 12 червня

У Сінгапур прибула делегація з Північної Кореї, щоб підготуватися до запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомив японський телеканал NHK.

Зазначається, що делегацію КНДР очолює заступник голови Держради країни Кім Чхан Сон, якого південнокорейські ЗМІ провали "нічним дворецьким" корейського лідера Кім Чен Ина.

За даними каналу, американська делегація також вже прибула до Сінгапура.

Раніше представники Сполучених Штатів на чолі із заступником начальника оперативного штабу Білого дому Джо Хагіном вилетіли в Сінгапур з бази Військово-повітряних сил США Іокота в Токіо (Японія).

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе планує зустрітися перед запланованим на 12 червня самітом між лідерами США та Північної Кореї для координації стратегії щодо мирних переговорів з КНДР.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Сингапур  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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