Сингапур открывает границы, но считает COVID-19 "новой нормой"

С 19 октября полностью вакцинированные люди из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут въехать на остров без карантина, если они пройдут тесты на COVID-19, сообщило правительство.

Это объявление знаменует собой важный шаг в стратегии Сингапура по возобновлению международных связей.

Страна Юго-Восточной Азии, один из крупнейших в мире центров путешествий и финансов, является центром для азиатских штаб-квартир тысяч глобальных компаний, руководители которых долгое время ожидали возможности установления связи с Сингапуром.

В стране с населением 5,45 миллиона человек ежедневно регистрировались более 3000 случаев заражения COVID-19 за последние несколько дней, хотя почти все случаи протекали бессимптомно или в легкой форме. Около 83% населения полностью вакцинированы, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Сингапур недавно вновь ввел ограничения из-за коронавируса, чтобы выиграть время и подготовиться к жизни с болезнью. Премьер-министр Ли Сянь Лунг сказал, что Сингапур выйдет сможет ослабить ограничения, когда число случаев стабилизируется, даже если их останутся сотни.

Правительство объявило о мерах, которые помогут местным жителям приспособиться к стратегии жизни с вирусом, например, позволить большинству инфицированных выздороветь дома. Кроме того, оно упростило правила тестирования и изоляции инфицированных людей.

Правительство также ужесточило правила для тех, кто остается непривитым, запретив им входить в торговые центры и есть в повсеместно распространенных в стране уличных точках.