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Сингапур открывает границы, но считает COVID-19 "новой нормой"

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Суббота 09 октября 2021 10:27
Сингапур открывает границы, но считает COVID-19 "новой нормой" Фото: Сингапур открывает границы для туристов из восьми стран (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Сингапур открывает свои границы для граждан большего числа стран для поездок без карантина. Город-государство стремится восстановить свой статус международного авиационного узла и готовится выйти на "новую норму", чтобы жить с COVID -19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

С 19 октября полностью вакцинированные люди из восьми стран, включая Великобританию, Францию, Испанию и США, смогут въехать на остров без карантина, если они пройдут тесты на COVID-19, сообщило правительство.

Это объявление знаменует собой важный шаг в стратегии Сингапура по возобновлению международных связей.

Страна Юго-Восточной Азии, один из крупнейших в мире центров путешествий и финансов, является центром для азиатских штаб-квартир тысяч глобальных компаний, руководители которых долгое время ожидали возможности установления связи с Сингапуром.

В стране с населением 5,45 миллиона человек ежедневно регистрировались более 3000 случаев заражения COVID-19 за последние несколько дней, хотя почти все случаи протекали бессимптомно или в легкой форме. Около 83% населения полностью вакцинированы, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Сингапур недавно вновь ввел ограничения из-за коронавируса, чтобы выиграть время и подготовиться к жизни с болезнью. Премьер-министр Ли Сянь Лунг сказал, что Сингапур выйдет сможет ослабить ограничения, когда число случаев стабилизируется, даже если их останутся сотни.

Правительство объявило о мерах, которые помогут местным жителям приспособиться к стратегии жизни с вирусом, например, позволить большинству инфицированных выздороветь дома. Кроме того, оно упростило правила тестирования и изоляции инфицированных людей.

Правительство также ужесточило правила для тех, кто остается непривитым, запретив им входить в торговые центры и есть в повсеместно распространенных в стране уличных точках.

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