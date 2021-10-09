Сінгапур відкриває кордони, але вважає COVID-19 "новою нормою"

Сінгапур відкриває свої кордони для громадян більшої кількості країн для поїздок без карантину. Місто-держава прагне відновити свій статус міжнародного авіаційного вузла і готується вийти на "нову норму", щоб жити з COVID -19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

З 19 жовтня повністю вакциновані люди з восьми країн, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію та США, зможуть в'їхати на острів без карантину, якщо вони пройдуть тести на COVID-19, повідомив уряд.

Це оголошення знаменує собою важливий крок у стратегії Сінгапуру щодо відновлення міжнародних зв'язків.

Країна Південно-Східної Азії, один з найбільших у світі центрів подорожей і фінансів, є центром для азіатських штаб-квартир тисяч глобальних компаній, керівники яких довгий час очікували можливості встановлення зв'язку з Сінгапуром.

У країні з населенням 5,45 мільйона осіб щодня реєструвалися понад 3000 випадків зараження COVID-19 за останні кілька днів, хоча майже всі випадки протікали безсимптомно або в легкій формі. Близько 83% населення повністю вакциновані, що є одним з найвищих показників у світі.

Сінгапур нещодавно знову ввів обмеження через коронавірус, щоб виграти час і підготуватися до життя з хворобою. Прем'єр-міністр Лі Сянь Лунг сказав, що Сінгапур вийде зможе послабити обмеження, коли число випадків стабілізується, навіть якщо їх залишаться сотні.

Уряд оголосив про заходи, які допоможуть місцевим жителям пристосуватися до стратегії життя з вірусом, наприклад, дозволити більшості інфікованих одужати вдома. Крім того, воно спростило правила тестування та ізоляції інфікованих людей.

Уряд також посилив правила для тих, хто залишається нещепленим, заборонивши їм входити в торгові центри і є в повсюдно поширених в країні вуличних точках.