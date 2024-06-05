Сінгапур оголосив, хто представлятиме країну на саміті миру

Він заявив, що старшого державного міністра закордонних справ і національного розвитку Сіма Енн призначено спеціальним посланником для участі в саміті.

"У Швейцарії наприкінці цього місяця відбудеться саміт із питань миру в Україні, і Сінгапур запросили взяти в ньому участь", - заявив він.

Напередодні ввечері прем'єр-міністр Сінгапуру поговорив із президентом Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй, що Сім призначено представником Сінгапуру на саміті миру.