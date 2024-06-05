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Сінгапур оголосив, хто представлятиме країну на саміті миру

Фото: старший державний міністр закордонних справ Сінгапуру Сім Енн (facebook.com/SimAnn.SG)
Автор: Валерія Поліщук

Наступного тижня Сінгапур візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, мета якого - заручитися міжнародною підтримкою мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

Він заявив, що старшого державного міністра закордонних справ і національного розвитку Сіма Енн призначено спеціальним посланником для участі в саміті.

"У Швейцарії наприкінці цього місяця відбудеться саміт із питань миру в Україні, і Сінгапур запросили взяти в ньому участь", - заявив він. 

Напередодні ввечері прем'єр-міністр Сінгапуру поговорив із президентом Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй, що Сім призначено представником Сінгапуру на саміті миру.

Глобальний саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбудеться історичний саміт, присвячений українській формулі миру. Це буде перша зустріч на вищому рівні, спрямована на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні.

Очікується участь понад 100 країн, що демонструє широку міжнародну підтримку України.

Ключовими темами саміту стануть звільнення полонених, повернення депортованих дітей.

Очікується, що також обговорюватимуть й інші пункти української формули миру, включно з питаннями продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки та відновлення територіальної цілісності України.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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