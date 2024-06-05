Сингапур объявил, кто будет представлять страну на саммите мира

Он заявил, что старший государственный министр иностранных дел и национального развития Сим Энн назначен специальным посланником для участия в саммите.

"В Швейцарии в конце этого месяца пройдет саммит по вопросам мира на Украине, и Сингапур пригласили принять в нем участие", - заявил он.

Накануне вечером премьер-министр Сингапура поговорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и сообщил ей, что Сим назначена представителем Сингапура на саммите мира.