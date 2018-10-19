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На синей ветке киевского метро возобновилось движение

Новости » Общество    19.10.2018 - 11:04
Фото: движение на синей ветке возобновилось (facebook.com-kyivmetro)
Фото: движение на синей ветке возобновилось (facebook.com-kyivmetro)

Сбой на синей ветке произошел из-за поломки поезда на станции "Почайна"

В киевском метро на синей ветке возобновилось движение после поломки поезда на станции "Почайна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена" в Facebook.

Сообщается, что движение на синей ветке восстановлено в обычном режиме. Также работают все станции метрополитена.

"Поезд с поломкой снят в депо для выяснения причины неисправности", - говорится в сообщении.

На синей ветке киевского метро возобновилось движение

Напомним, сегодня на синей ветке метро в Киеве произошел сбой. В частности, в результате поломки поезда движение было организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади".

Накануне стало известно, что ремонт на станции киевского метро "Святошин" продлили до конца года. Как отметили в КГГА, подрядчику понадобилось больше времени на выполнение работ. С февраля 2018 года из-за ремонта выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход не работают. В рамках работ предусмотрена замена электрооборудования, окон касс и входных/выходных групп дверей, а также систем автоматического прохода пассажиров и кабин контролеров.

 

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