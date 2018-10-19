ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На синій гілці київського метро відновлено рух

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 11:04
Фото: рух на синій гілці відновився (facebook.com-kyivmetro)
Фото: рух на синій гілці відновився (facebook.com-kyivmetro)

Збій на синій гілці стався через поломку потягу на станції "Почайна"

У київському метро на синій гілці відновився рух після поломки поїзда на станції "Почайна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену" в Facebook.

Повідомляється, що рух на синій гілці відновлено у звичайному режимі. Також працюють всі станції метрополітену.

"Поїзд з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності", - йдеться в повідомленні.

На синій гілці київського метро відновлено рух

Нагадаємо, сьогодні на синій гілці метро в Києві стався збій. Зокрема, в результаті поломки потягу рух було організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактовій площі".

Напередодні стало відомо, що ремонт на станції київського метро "Святошин" продовжили до кінця року. Як зазначили в КМДА, підряднику знадобилося більше часу на виконання робіт. З лютого 2018 року через ремонту вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід не працюють. В рамках робіт передбачена заміна електрообладнання, вікон кас і вхідних/вихідних груп дверей, а також систем автоматичного проходу пасажирів і кабін контролерів.

 

У квартиру вдови Вороненкова увірвалася група невідомих
Новини України Київметросбой Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся