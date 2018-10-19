На синій гілці київського метро відновлено рух

Фото: рух на синій гілці відновився (facebook.com-kyivmetro)

Збій на синій гілці стався через поломку потягу на станції "Почайна"

У київському метро на синій гілці відновився рух після поломки поїзда на станції "Почайна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену" в Facebook.

Повідомляється, що рух на синій гілці відновлено у звичайному режимі. Також працюють всі станції метрополітену.

"Поїзд з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на синій гілці метро в Києві стався збій. Зокрема, в результаті поломки потягу рух було організовано від "Героїв Дніпра" до "Оболоні" та від "Теремків" до "Контрактовій площі".

Напередодні стало відомо, що ремонт на станції київського метро "Святошин" продовжили до кінця року. Як зазначили в КМДА, підряднику знадобилося більше часу на виконання робіт. З лютого 2018 року через ремонту вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід не працюють. В рамках робіт передбачена заміна електрообладнання, вікон кас і вхідних/вихідних груп дверей, а також систем автоматичного проходу пасажирів і кабін контролерів.