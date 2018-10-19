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На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

Новости » Общество    19.10.2018 - 10:18
Фото: станция Майдан Независимости (facebook.com/klimetin)
Фото: станция Майдан Независимости (facebook.com/klimetin)

Поезд остановился на станции "Почайна"

Поезд метро остановился на станции "Почайна" в Киеве. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В метро объявили, что поезд остановился по техническим причинам и дальше не поедет.

"Используйте наземный транспорт", - рекомендовали пассажирам.

Как сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter, остановилось движение поездов на "синей ветке".

На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

"Поломка поезда по станции "Почайна". Движение поездов организовано от "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади", - сказано в сообщении.

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