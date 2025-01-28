Синєгубов заявив про "паузу" в ударах КАБами по Харкову: у чому причина
Росіяни стали менше атакувати Харків керованими авіаційними бомбами. Замість цього ворог частіше використовує дрони "Шахед" і "Молнія".
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Накипіло".
За його словами, зараз помітно, що ресурс ворога обмежений. І Курська операція сприяє цьому.
При цьому Синєгубов уточнив, що свій основний бойовий потенціал росіяни зараз використовують на Покровському напрямку.
"І, звісно, ту паузу з керованими авіабомбами, яку ми маємо, це завдяки операціям, де наші захисники стримують ворога і борються за кожен метр нашої території", - наголосив глава ОВА.
Варто зауважити, що удари КАБів по Харкову почали припинятися ще в листопаді минулого року.
Атаки на Харків
Нагадаємо, Харків часто стає ціллю російських атак, оскільки він розташований неподалік від російського кордону та лінії фронту.
Зокрема, сьогодні, 28 січня, вночі російські окупанти вдарили по Харкову дронами-камікадзе "Шахед". Було відомо про "приліт" у Новобаварському районі. Там почалася сильна пожежа.
При цьому в Київському районі Харкова впали уламки ворожого безпілотника.
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