Синегубов заявил о "паузе" в ударах КАБами по Харькову: в чем причина
Россияне стали меньше атаковать Харьков управляемыми авиационными бомбами. Вместо этого враг чаще использует дроны "Шахед" и "Молния".
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Накипіло".
По его словам, сейчас заметно, что ресурс врага ограничен. И Курская операция способствует этому.
При этом Синегубов уточнил, что свой основной боевой потенциал россияне сейчас используют на Покровском направлении.
"И, конечно, ту паузу с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем, это благодаря операциям, где наши защитники сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории", - подчеркнул глава ОВА.
Стоит заметить, что удары КАБов по Харькову начали прекращаться еще в ноябре прошлого года.
Атаки на Харьков
Напомним, Харьков часто становится целью российских атак, поскольку он находится недалеко от российской границы и линии фронта.
В частности, сегодня, 28 января, ночью российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе "Шахед". Было известно о "прилете" в Новобаварском районе. Там начался сильный пожар.
При этом в Киевском районе Харькова упали обломки вражеского беспилотника.
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