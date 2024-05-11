Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові

Синєгубов попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці населення Харкова та області.

"Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає", - зазначив глава ОВА.

За його словами, ворог продовжує активізацію дій на зазначеній ділянці. Під ворожим вогнем, за даними Синєгубова, впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.