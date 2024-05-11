Синєгубов відповів, чи планується евакуація в Харкові

Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Українські військові наразі контролюють ситуацію та відстежують, які сили ворог застосовує на півночі.
Про це розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform".
Синєгубов попросив зберігати спокій і не піддаватися паніці населення Харкова та області.
"Жодних підстав для оголошення евакуації в Харкові на цей час немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Звичайно, він може посилювати, однак загрози для обласного центра наразі немає", - зазначив глава ОВА.
За його словами, ворог продовжує активізацію дій на зазначеній ділянці. Під ворожим вогнем, за даними Синєгубова, впродовж доби перебували близько 30 населених пунктів.
Нагадаємо, вчора російські окупанти посилили наступ у прикордонних районах Харківської області.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що бої наразі продовжуються в прикордонні та в районах тих населених пунктів, які знаходилися фактично в "сірій зоні". За останніми даними, "сірих зон" у Харківській області вже дві - 52,5 кв.км і 26,5 кв км.
Докладніше про ситуацію та про те, що є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.
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