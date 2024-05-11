Синегубов ответил, планируется ли эвакуация в Харькове

Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Украинские военные сейчас контролируют ситуацию и отслеживают, какие силы враг применяет на севере.
Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АрміяInform".
Синегубов попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике население Харькова и области.
"Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Конечно, он может усиливать, однако угрозы для областного центра пока нет", - отметил глава ОГА.
По его словам, враг продолжает активизацию действий на указанном участке. Под вражеским огнем, по данным Синегубова, в течение суток находились около 30 населенных пунктов.
Напомним, вчера российские оккупанты усилили наступление в приграничных районах Харьковской области.
В ОСУВ "Хортица" сообщили, что бои сейчас продолжаются в пограничных и районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне". По последним данным,"серых зон" в Харьковской области уже две - 52,5 кв.км и 26,5 кв км.
Более подробно о ситуации и о том, что является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.
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