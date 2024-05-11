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Синегубов ответил, планируется ли эвакуация в Харькове

Фото: начальник ХОВА Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Украинские военные сейчас контролируют ситуацию и отслеживают, какие силы враг применяет на севере.

Об этом рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АрміяInform".

Синегубов попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике население Харькова и области.

"Никаких оснований для объявления эвакуации в Харькове на данный момент нет. Мы четко понимаем, какие силы враг применяет на севере нашей территории. Конечно, он может усиливать, однако угрозы для областного центра пока нет", - отметил глава ОГА.

По его словам, враг продолжает активизацию действий на указанном участке. Под вражеским огнем, по данным Синегубова, в течение суток находились около 30 населенных пунктов.

 

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера российские оккупанты усилили наступление в приграничных районах Харьковской области.

В ОСУВ "Хортица" сообщили, что бои сейчас продолжаются в пограничных и районах тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне". По последним данным,"серых зон" в Харьковской области уже две - 52,5 кв.км и 26,5 кв км.

Более подробно о ситуации и о том, что является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.

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