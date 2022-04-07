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Синегубов о ситуации в Изюме: врагу не нужен город, ему важно направление

Новина українською →
Изюм, Четверг 07 апреля 2022 15:21
Синегубов о ситуации в Изюме: врагу не нужен город, ему важно направление Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают атаковать город Изюм в Харьковской области. Военным РФ важно это направление для продвижения в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Харьковской ОВА Олега Синегубова изданию "Факты".

По его словам, украинские военные продолжают удерживать город, однако российская армия постоянно организовывает атаки. Оккупанты не отступают, поскольку им нужно данное направление.

"Что касается военной ситуации, то сейчас Вооруженные силы Украины, учитывая военную обстановку, маневрируют. И я не могу сейчас сказать, что город полностью под контролем оккупантов, то есть южная его часть. Потому что там идут до сих пор боевые действия, обстрелы. Врагу, на самом деле, не нужен сам город Изюм. Ему нужно направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой областей - на те непосредственно территории, чтобы усиливать там свое военное присутствие. Конечно, наши вооруженные силы героически им в этом мешают", - заявил Синегубов.

Он добавил, что враг постоянно несет потере в Изюме как в технике, так и в личном составе.

"Почти каждый день враг там несет потери своей авиации, большого количества бронированной техники и живой силы", - подчеркнул глава Харьковской области.

Напомним, ранее Синегубов объяснил, что Харьков держит оборону благодаря слаженной работе фронта и тыла.

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