Синегубов о ситуации в Изюме: врагу не нужен город, ему важно направление

Российские оккупанты продолжают атаковать город Изюм в Харьковской области. Военным РФ важно это направление для продвижения в Луганской и Донецкой областях.

По его словам, украинские военные продолжают удерживать город, однако российская армия постоянно организовывает атаки. Оккупанты не отступают, поскольку им нужно данное направление.

"Что касается военной ситуации, то сейчас Вооруженные силы Украины, учитывая военную обстановку, маневрируют. И я не могу сейчас сказать, что город полностью под контролем оккупантов, то есть южная его часть. Потому что там идут до сих пор боевые действия, обстрелы. Врагу, на самом деле, не нужен сам город Изюм. Ему нужно направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой областей - на те непосредственно территории, чтобы усиливать там свое военное присутствие. Конечно, наши вооруженные силы героически им в этом мешают", - заявил Синегубов.

Он добавил, что враг постоянно несет потере в Изюме как в технике, так и в личном составе.

"Почти каждый день враг там несет потери своей авиации, большого количества бронированной техники и живой силы", - подчеркнул глава Харьковской области.