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Синєгубов про ситуацію в Ізюмі: ворогові не потрібне місто, йому важливий напрямок

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Ізюм, Четвер 07 квітня 2022 15:21
Синєгубов про ситуацію в Ізюмі: ворогові не потрібне місто, йому важливий напрямок Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують атакувати місто Ізюм в Харківській області. Військовим РФ важливий цей напрямок для просування в Луганській і Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Харківської ОВА Олега Синєгубова виданню "Факт".

За його словами, українські військові продовжують утримувати місто, проте російська армія постійно організовує атаки. Окупанти не відступають, оскільки їм потрібен даний напрямок.

"Що стосується військової ситуації, то зараз Збройні Сили України, враховуючи військову обстановку, маневрують. І я не можу зараз сказати, що місто повністю під контролем окупантів, тобто Південна його частина. Тому що там йдуть досі бойові дії, обстріли. Ворогові, насправді, не потрібне саме місто Ізюм. Йому потрібен напрямок, через який він зміг би переправляти техніку в бік Луганської, Донецької областей - на ті безпосередньо території, щоб посилювати там свою військову присутність. Звичайно, наші Збройні сили героїчно їм в цьому заважають", - заявив Синєгубов.

Він додав, що ворог постійно несе втрати в Ізюмі як в техніці, так і в особовому складі.

"Майже кожен день ворог там несе втрати своєї авіації, великої кількості броньованої техніки і живої сили", - підкреслив глава Харківської області.

Нагадаємо, раніше Синєгубов пояснив, що Харків тримає оборону завдяки злагодженій роботі фронту і тилу.

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