Синєгубов пояснив, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову

Держава-агресор Росія не втратила свого інтересу до Харкова. Однак наразі росіяни завдають більше обстрілів по прикордонню області, а не по місту.

"Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим збройним силам, Служби безпеки України, всіх сил. Це комплексна робота. І ось ця відносна тиша по Харкову - це виключно заслуга ЗСУ. Повірте, ми фіксуємо щодня, вчора і сьогодні вранці була ракетна небезпека у вигляді балістики, а це саме ймовірність запуску С-300. І ми такі факти фіксували й минулого тижня. І якщо запуски йдуть не в бік Харкова, то постійно страждає Куп’янськ, Вовчанськ", - розповів він.

Синєгубов заявив, що інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла. Кожного дня фіксується близько 15-20 прильотів по громадах. Росіяни руйнують інфраструктуру області.

"Інтенсивність обстрілів, на жаль, така сама, яку вони демонструють фактично цілодобово. В нас близько 15 пунктів сьогодні були під обстрілами. На щастя, ніхто на ранок не поранений. Далі будемо дивитися. Руйнується житлова інфраструктура. Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населеного пункту Уди, Козача Лопань - це Харківський район, північ нашої області. І вовчанський напрямок більш інтенсивно почали обстрілювати. Пошкоджений медичний заклад в цьому населеному пункті", - підкреслив він.