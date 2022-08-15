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Синегубов поставил точку в вопросе возможной эвакуации из Харькова

Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА (2day.kh.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас принудительная эвакуация из Харькова и Харьковской области не ожидается. Однако ситуация может меняться в соответствии с вызовами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас принудительной эвакуации не будет. Такого решения еще не принято ни по Харькову, ни по области. У нас только два населенных пункта, откуда идет эвакуация - это Лозовая и Барвинково", - заявил глава Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, принудительная эвакуация вводится в случае:

  • риска ведения активных боевых действий на этих территориях;
  • риска взятия этих территорий в окружение;
  • риска наступления врага.

"Касаемо Харькова и населенных пунктов в области, кроме двух названых мной, они под таким риском не находятся, но мы оперативно чувствуем ситуацию и будем реагировать в соответствии с вызовами, которые будут возникать", - добавил Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Синегубова, обязательная эвакуация Харьковской области не планируется, однако планы по возможному вывозу людей разработаны.

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Российская ФедерацияУкраинаХарьковэвакуация