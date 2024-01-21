Синдром вигорання: як захистити себе від професійного виснаження

Через тривале навантаження людина може відчувати виснаження на фізичному, емоційному та духовному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.

Спеціалісти Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Оленою Зеленською, рекомендують дотримуватися таких порад, щоб запобігти вигорянню: Збалансуйте роботу та особисте життя. Не дозволяйте роботі захоплювати все ваше життя.

Не дозволяйте роботі захоплювати все ваше життя. Встановіть графік роботи, харчування та відпочинку. Це допоможе вам краще контролювати свій час та уникати перевтоми.

Це допоможе вам краще контролювати свій час та уникати перевтоми. Навчіться говорити "ні". Не бійтеся відмовитися від додаткових завдань, якщо ви не можете їх виконати.

Не бійтеся відмовитися від додаткових завдань, якщо ви не можете їх виконати. У вихідні дні відключіться від роботи. Не перевіряйте електронну пошту та не займайтеся робочими справами.

Не перевіряйте електронну пошту та не займайтеся робочими справами. Знайдіть способи відволіктися від рутини. Займіться хобі, спортом або просто відпочиньте.

Займіться хобі, спортом або просто відпочиньте. Не зупиняйтеся на місці. Навчіться новому, розвивайтеся та використовуйте свої можливості.

Навчіться новому, розвивайтеся та використовуйте свої можливості. Цінуйте свої досягнення. Нехай навіть це будуть маленькі успіхи, обов’язково відзначте їх. Ці поради допоможуть вам зберегти здоровий баланс між роботою та особистим життям, а також уникнути негативних наслідків вигоряння.