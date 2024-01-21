Синдром вигорання: як захистити себе від професійного виснаження
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Через тривале навантаження людина може відчувати виснаження на фізичному, емоційному та духовному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.
Спеціалісти Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Оленою Зеленською, рекомендують дотримуватися таких порад, щоб запобігти вигорянню:
- Збалансуйте роботу та особисте життя. Не дозволяйте роботі захоплювати все ваше життя.
- Встановіть графік роботи, харчування та відпочинку. Це допоможе вам краще контролювати свій час та уникати перевтоми.
- Навчіться говорити "ні". Не бійтеся відмовитися від додаткових завдань, якщо ви не можете їх виконати.
- У вихідні дні відключіться від роботи. Не перевіряйте електронну пошту та не займайтеся робочими справами.
- Знайдіть способи відволіктися від рутини. Займіться хобі, спортом або просто відпочиньте.
- Не зупиняйтеся на місці. Навчіться новому, розвивайтеся та використовуйте свої можливості.
- Цінуйте свої досягнення. Нехай навіть це будуть маленькі успіхи, обов’язково відзначте їх.
Ці поради допоможуть вам зберегти здоровий баланс між роботою та особистим життям, а також уникнути негативних наслідків вигоряння.
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