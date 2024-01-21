Синдром выгорания: как защитить себя от профессионального истощения
Иллюстративное фото (freepik.com)
Из-за длительной нагрузки человек может чувствовать истощение на физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Это является признаком синдрома выгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.
Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Еленой Зеленской, рекомендуют придерживаться таких советов, чтобы предотвратить выгорание:
- Сбалансируйте работу и личную жизнь. Не позволяйте работе захватывать всю вашу жизнь.
- Установите график работы, питания и отдыха. Это поможет вам лучше контролировать свое время и избегать переутомления.
- Научитесь говорить "нет". Не бойтесь отказаться от дополнительных задач, если вы не можете их выполнить.
- В выходные дни отключитесь от работы. Не проверяйте электронную почту и не занимайтесь рабочими делами.
- Найдите способы отвлечься от рутины. Займитесь хобби, спортом или просто отдохните.
- Не останавливайтесь на месте. Научитесь новому, развивайтесь и используйте свои возможности.
- Цените свои достижения. Пусть даже это будут маленькие успехи, обязательно отметьте их.
Эти советы помогут вам сохранить здоровый баланс между работой и личной жизнью, а также избежать негативных последствий выгорания.
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