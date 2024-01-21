Синдром выгорания: как защитить себя от профессионального истощения

Из-за длительной нагрузки человек может чувствовать истощение на физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Это является признаком синдрома выгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Еленой Зеленской, рекомендуют придерживаться таких советов, чтобы предотвратить выгорание: Сбалансируйте работу и личную жизнь. Не позволяйте работе захватывать всю вашу жизнь.

Не позволяйте работе захватывать всю вашу жизнь. Установите график работы, питания и отдыха. Это поможет вам лучше контролировать свое время и избегать переутомления.

Это поможет вам лучше контролировать свое время и избегать переутомления. Научитесь говорить "нет". Не бойтесь отказаться от дополнительных задач, если вы не можете их выполнить.

Не бойтесь отказаться от дополнительных задач, если вы не можете их выполнить. В выходные дни отключитесь от работы. Не проверяйте электронную почту и не занимайтесь рабочими делами.

Не проверяйте электронную почту и не занимайтесь рабочими делами. Найдите способы отвлечься от рутины. Займитесь хобби, спортом или просто отдохните.

Займитесь хобби, спортом или просто отдохните. Не останавливайтесь на месте. Научитесь новому, развивайтесь и используйте свои возможности.

Научитесь новому, развивайтесь и используйте свои возможности. Цените свои достижения. Пусть даже это будут маленькие успехи, обязательно отметьте их. Эти советы помогут вам сохранить здоровый баланс между работой и личной жизнью, а также избежать негативных последствий выгорания.