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Сінді Кроуфорд у 59 років щодня їсть цей фрукт: він допомагає їй виглядати молодо

Сінді Кроуфорд назвала фрукт, який їсть щодня (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Колишня супермодель Сінді Кроуфорд у 59 років щодня їсть один фрукт для краси та молодості. Мова йде про екзотичний фрукт лічі, який не лише смачний, а й має потужні антиоксидантні властивості, які допомагають зберігати шкіру сяючою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Vanitatis Сonfidencial.

Як харчується зірка

Модель заявляє, що вона не вживає оброблені продукти та що 80% її їжі - це свіжі овочі та фрукти. Найчастіше вона їсть лічі. 

Це екзотичний, солодкий і соковитий тропічний фрукт, який має солодку м’якоть. Окрім того, що цей фрукт смачний, низькокалорійний і багатий на вітамін С, антиоксиданти, поліфеноли та флавоноїди, що робить його природним союзником у боротьбі зі старінням клітин та запаленням.

Лічі містить біоактивні сполуки з антиоксидантною та протизапальною дією завдяки поліфенолам. Крім того, високий вміст вітаміну С допомагає зміцнити імунну систему, покращує кровообіг та захищає серце завдяки наявності олігонолу. Він також забезпечує природну енергію без насичених жирів та холестерину.

План харчування Сінді Кроуфорд:

  • на сніданок: смузі з протеїном (наприклад, з мигдальним молоком, ягодами, насінням чіа, спіруліною, какао тощо) 
  • обід: салати з білком (курка, риба, яйця), овочі, іноді кіноа або сочевиця
  • вечеря: білкова страва з великою кількістю овочів (наприклад, запечений лосось і броколі)
  • закуски: горіхи, йогурт, нарізані овочі, іноді темний шоколад
  • фрукти:їсть лічі через його антиоксидантні властивості, користь для імунітету та шкіри

Сінді Кроуфорд (фото: Getty Images) 

Детокс-дієта Сінді Кроуфорд

За словами зірки, іноді вона проводить "триденне очищення організму" під час якого їсть лише лічі.

Однак, такий метод не є безпечним для здоров'я. Так ви позбавляєте організм необхідних поживних речовин, таких як білки, корисні жири, залізо та інші мінерали. До того ж це може спричинити гіпоглікемію, м'язову слабкість, перепади настрою та втрату м'язової маси.

Дослідження показують, що детокс-дієти не мають вагомого наукового підтвердження та в більшості випадків не призводять до тривалого впливу на втрату ваги чи здоров'я печінки. Організм вже має органи, які природним чином виводять токсини, такі як печінка та нирки, і не потребує дієтичних "очищень".

Тому, включення лічі до щоденного раціону, як це зробила Сінді Кроуфорд, є корисним, але не варто проводити детоксикації.

 

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