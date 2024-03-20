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Син Шевченка дебютував у складі збірної України, надія "Боруссії" Д оформив перший гол

Фото: Крістіан Шевченко в складі "Вотфорда" (instagram.com/kristianms7)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 з перемоги над однолітками з Північної Македонії розпочала фінальний етап кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року. У складі команди дебютував син Андрія Шевченка Крістіан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024 U-19, кваліфікація, група 7

Північна Македонія U-19 – Україна U-19 – 0:2

Голи: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

 

Підопічні Дмитра Михайленка здобули впевнену перемогу над балканцями. "Синьо-жовті" оформили по м'ячу до та після перерви. Матч українських юніорів вийшов знаковим із кількох причин.

Перший гол у складі України U-19 оформив один із проспектів дортмундської "Боруссії" Кревсун. Атакувальний хавбек уперше одягнув футболку рідної збірної. Гол він оформив у роздягальню, коли з лінії штрафного влучно пробив під стійку після кутового.

 

 

 

Його заспів на старті другої половини підтримав форвард київського "Динамо" Пономаренко. Він прийняв передачу партнера перед входом у штрафний майданчик і класним пробив під ближню стійку. Воротар македонців врятувати балканську команду не зумів.

Нарешті на 79-й хвилині стався ще один дебют. Із лави запасних на поле вийшов Шевченко-молодший. Увінчати прем'єрний поєдинок забитим м'ячем синові легенди не вдалося. Виправитися він зможе в наступних матчах міні-турніру. 23 березня збірна України зустрінеться з Латвією U-19, а 26 березня гратиме проти Швейцарії U-19.

 

 

До слова, раніше пригадали історію протистонь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.

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Збірна України