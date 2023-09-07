Син Медведєва займався "паспортизацією" українців на окупованих територіях

Син заступника голови Ради безпеки РФ Ілля Медведєв займався незаконною "паспортизацією" громадян України на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, він курирував створення порталу, через який українці отримують російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання РБК.

"Ілля Медведєв з боку партії координував реалізацію проєкту зі створення порталу "Я в Росії" для мешканців нових суб'єктів Федерації, який було ініційовано рішенням генеральної ради "Єдиної Росії" у травні цього року", - повідомили у пресслужбі партії.

Про завершення розробки порталу 7 вересня заявив глава "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв.

За його словами, українці на захоплених Росією територіях нібито зазнають труднощів під час оформлення документів і соціальних виплат.

Примусова паспортизація на окупованих територіях України

Після окупації частини територій України, російські загарбники почали змушувати місцеве населення отримувати російські паспорти.

Через велику кількість відмов, окупанти вирішили видавати паспорти в примусовому порядку, навмисно створюючи умови, щоб у людини не було вибору - брати паспорт РФ чи ні.

Зокрема, раніше росіяни видавали шкільні набори тільки тим дітям, чиї батьки мають паспорт країни-терориста. При цьому іншим дітям допомога не надавалася.

Також раніше окупанти заохочували батьків підлітків за отримання паспортів грошима. Так, якщо 14-річний підліток отримав російський паспорт, загарбники обіцяли його батькам виплати материнського капіталу.

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