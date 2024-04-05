Дербі Вічного міста, Формула-1 на островах і класика Англії: анонс вихідних у спорті

Хокейне протистояння "Едмонтона" та "Колорадо", битва "Роми" та "Лаціо" в Серії А, японський етап Королеви автоспорту, футбольне суперництво Манчестера та Ліверпуля та баскетбольне дербі штату Техас відбудуться в прийдешній вікенд.

"Едмонтон" – "Колорадо"

6 квітня, 04:00, Едмонтон, "Емерант Банк Арена", телетрансляція на Setanta Sports+

Навряд знайдеться щось краще за елітний хокей у суботній ранок. Український глядач отримав можливість наживо побачити, як один із фаворитів перед початком сезону тепер намагатиметься забезпечити місце в плей-офф. "Ойлерз" оговталися від провального старту та зараз ідуть на 5-й сходинці Західної конференції НХЛ. Їхні опоненти з "Евеланш" вибороли путівку до перегонів за Кубок Стенлі раніше. Та легкої прогулянки для "Едмонтона", який зазнав двох поразок поспіль, не буде.

"Рома" – "Лаціо"

6 квітня, 19:00, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

Поки міланський "Інтер" упевнено йде до ювілейного Скудетто, інші італійські гранди змагаються за місце під сонцем. Обидві римські команди прагнуть потрапити до єврокубків. Більше того, і "Рома", і "Лаціо" досі в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, де від Серії А в наступному сезоні буде цілих п'ять клубів. Однак, "вовки" виглядають переконливішими. Так сталося, вочевидь, через швидшу зміну тренера. Даніеле Де Россі взяв 23 очки за 10 турів і змусив забути Жозе Моурінью.

Фото: Перше Римське дербі сезону завершилося нульовою нічиєю (thelaziali.com)

Гран-прі Японії

7 квітня, 09:00, Сузука, "Сузука", телетрансляція на Setanta Sports

До четвертого етапу сезону-2024 фанати F1 підходять з надією на збереження інтриги. Дубль "Феррарі" в Мельбурні додав оптимізму не тільки тіфозі Скудерії, а й багатьом іншим. Насправді мало тих, хто волів би побачити чергову коронацію Макса Ферстаппена десь посеред літа. Щоправда, нідерландець з "Ред Булла" – знову фаворит. Однак, цього разу в розподіл місць на фініші готується втрутитися природа. Злива зірвала другу практику в п'ятницю, а в неділю прагне появи в гонці.

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

7 квітня, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

Дві найтитулованіші команди Англії зійдуться на "Олд Траффорд". Наразі принципові опоненти перебувають на різних рівнях. Мерсисайдці ведуть боротьбу за титул, а от МЮ з трьома поразками в п'яти турах уже відстав від топ-4 на цілих 11 очок. Утім, зробити підніжку одвічному супернику – завжди хороша ідея. Тим більше, перемога команди Еріка тен Хага в прийдешньому турі буде доречною не тільки для "Арсенала" й "Манчестер Сіті", а передусім для кризового "Юнайтед".

Фото: У першому колі Джонні Еванс втримав Дарвіна Нуньєса (premierleague.com)

"Даллас" – "Г'юстон"

7 квітня, 22:30, Даллас, "Амерікан Ейрлайнс Центр", телетрансляція на Setanta Sports

"Г'юстоне, у нас проблеми", – міні-криза назріла в штаті Техас. Упродовж березня "Рокетс" виграли 11 матчів регулярки поспіль. Заявка на стрибок в останній вагон потяга плей-офф була такою гучною, що багатьом експертам стало лячно за "Голден Стейт". Каліфорнійці йшли десятими, грали нестабільно та загалом непереконливо виглядали. Та три поразки "Г'юстона", зокрема і в очному поєдинку, нівелювали серію техасців. Чи зможуть "Рокетс" видати новий такий відрізок?..