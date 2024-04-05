Сын Леброна определился с участием в драфте НБА-2024: он пережил остановку сердца летом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram юниора .

19-летний проспект примет участие в драфте-2024. Параллельно он подстраховался на случай неудачи возможностью присоединиться к другому колледжу на следующий учебный год.

"У меня был год с определенными взлетами и падениями, но все это способствовало моему росту как мужчины, студента и спортсмена. Я принял решение поучаствовать в драфте НБА, сохраняя право на обучение в колледже, и также выйду на трансферный рынок NCAA", – написал Джеймс-младший.

В нынешнем сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) защитник провел 25 матчей. Его средние цифры в рядах "Троянс" – 4.8 очка, 2.8 подборов и 2.1 ассиста. Дебютировал на уровне NCAA юниор в начале декабря.

Бронни Джеймс поступил в университет в прошлом году. Тогда баскетбольные обозреватели прогнозировали, что его уберут в первой десятке на драфте НБА-2024. Дальнейшие карьерные перспективы Джеймса-младшего стали сомнительными из-за остановки сердца на тренировке "Троянс" в июле.