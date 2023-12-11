UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Син Леброна з рекордом дебютував на студентському рівні: він пережив зупинку серця влітку

Фото: Бронні Джеймс заблокував спробу атаки "Лонг-Біч Стейт" (usctrojans.com)
Автор: Антон Федорців

19-річний Бронні Джеймс зіграв прем'єрний матч за Університет Південної Каліфорнії у Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Проспект у ніч проти понеділка вперше одягнув ігрову майку "Троянс". Перший млинець вийшов глевким – Університет Південної Каліфорнії поступився "Лонг-Біч Стейт" в овертаймі (79:84).

Джеймс-молодший оформив кілька хайлайтів. Спершу він у стилі батька наздогнав опонента та поставив блокшот під власним щитом. Згодом у контратаці універсальний оборонець реалізував триочковий. Загалом же він набрав 4 пункти, зробив 3 підбирання, віддав 2 асисти, зробив 2 перехоплення та оформив 1 блокшот.

За даними NBACentral, поєдинок побив рекорд за кількістю проданих квитків. Спекулянти продавали деякі перепустки за понад 55 тисяч доларів. На буденний домашній матч "Лейкерс" Леброна в січні 2024 року квитки в перші ряди можна придбати за орієнтовно 1500 "зелених".

Бронні Джеймс цьогоріч вступив до університету. Баскетбольні оглядачі прогнозували, що його заберуть у першій десятці на драфті НБА-2024. Подальші кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого стали сумнівними через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.

 

 

До слова, напередодні Леброн Джеймс привів "Лейкерс" до тріумфу в In-Season Tournament НБА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леброн ДжеймсБаскетбол