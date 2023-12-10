"Лейкерс" із виставою Леброна і Девіса виграли дебютний міні-турнір НБА

У першому в історії Національної баскетбольної асоціації In-Season Tournament тріумфував "Лос-Анджелес Лейкерс", упевнено здолавши у фіналі "Індіану Пейсерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

NBA In-Season Tournament, фінал

"Лейкерс" – "Індіана" – 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27)

Після рівного дебюту зустрічі каліфорнійці заволоділи ініціативою. "Лейкерс" створили невеликий запас очок і впродовж усієї стартової чверті тримали суперників на безпечній відстані. "Пейсерс" трохи додали під завісу 12-хвилинки, але відстали на 5 пунктів.

Утім, до великої перерви баскетболісти "Лос-Анджелеса" так і не змогли збільшити гандикап. "Індіана" прийшла до тями та почала грати на рівних із каліфорнійською командою. Як наслідок, на другу половину поєдинку "Лейкерс" вийшли з тими ж +5.

У третій 12-хвилинці "озерники" поступово збільшували власну перевагу. На піку вона сягала 11-ти пунктів. Однак, із гулом сирени довелося обмежитися вісьмома очками. Та у фінальній чверті тенденція продовжилася. "Лос-Анджелес" вийшов на показник +15 у середині відрізку та гарантував спокійну кінцівку.

"Індіана" відігратися вже не змогла. Головними творцями успіху "Лейкерс" стали Ентоні Девіс і Леброн Джеймс. Перший набрав 41 очко, зробив 20 підбирань і віддав 5 передач. Натомість другий додав 24 пункти, 11 підбирань і 4 асисти та забрав приз MVP першогого внутрішньосезонного турніру.