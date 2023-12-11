Син Леброна з рекордом дебютував на студентському рівні: він пережив зупинку серця влітку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Проспект у ніч проти понеділка вперше одягнув ігрову майку "Троянс". Перший млинець вийшов глевким – Університет Південної Каліфорнії поступився "Лонг-Біч Стейт" в овертаймі (79:84).

Джеймс-молодший оформив кілька хайлайтів. Спершу він у стилі батька наздогнав опонента та поставив блокшот під власним щитом. Згодом у контратаці універсальний оборонець реалізував триочковий. Загалом же він набрав 4 пункти, зробив 3 підбирання, віддав 2 асисти, зробив 2 перехоплення та оформив 1 блокшот.

За даними NBACentral, поєдинок побив рекорд за кількістю проданих квитків. Спекулянти продавали деякі перепустки за понад 55 тисяч доларів. На буденний домашній матч "Лейкерс" Леброна в січні 2024 року квитки в перші ряди можна придбати за орієнтовно 1500 "зелених".

Бронні Джеймс цьогоріч вступив до університету. Баскетбольні оглядачі прогнозували, що його заберуть у першій десятці на драфті НБА-2024. Подальші кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого стали сумнівними через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.