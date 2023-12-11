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Сын Леброна с рекордом дебютировал на студенческом уровне: он пережил остановку сердца летом

Лос-Анджелес, Понедельник 11 декабря 2023 11:58
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Сын Леброна с рекордом дебютировал на студенческом уровне: он пережил остановку сердца летом Фото: Бронни Джеймс заблокировал попытку атаки "Лонг-Бич Стейт" (usctrojans.com)
Автор: Антон Федорцив

19-летний Бронни Джеймс сыграл премьерный матч за Университет Южной Калифорнии в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Проспект в ночь на понедельник впервые надел игровую майку "Троянс". Первый блин получился глевким – Университет Южной Калифорнии уступил "Лонг-Бич Стэйт" в овертайме (79:84).

Джеймс-младший оформил несколько хайлайтов. Сначала он в стиле отца настиг оппонента и поставил блок-шот под собственным щитом. Впоследствии в контратаке универсальный защитник реализовал трехочковый. В общей же сложности он набрал 4 пункта, сделал 3 подбора, отдал 2 ассиста, сделал 2 перехвата и оформил 1 блокшот.

По данным NBACentral, поединок побил рекорд по количеству проданных билетов. Спекулянты продавали некоторые билеты более чем за 55 тысяч долларов. На обычный домашний матч "Лейкерс" Леброна в январе 2024 года билеты в первые ряды можно приобрести за ориентировочно 1500 "зеленых".

Бронни Джеймс в этом году поступил в университет. Баскетбольные обозреватели прогнозировали, что его заберут в первой десятке на драфте НБА-2024. Дальнейшие карьерные перспективы Джеймса-младшего стали сомнительными из-за остановки сердца на тренировке "Троянс" в июле.

К слову, накануне Леброн Джеймс привел "Лейкерс" к триумфу в In-Season Tournament НБА.

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Леброн Джеймс Баскетбол
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