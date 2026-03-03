Син Хаменеї став верховним лідером Ірану: що про нього відомо

Повідомляється, що рішення про призначення Моджтаби Хаменеї було ухвалене Асамблеєю експертів - органом, який за конституцією відповідає за обрання верховного лідера країни.

При цьому, за інформацією журналістів, на членів асамблеї активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме силова структура наполягала на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї.

Цікавим є той факт, що наразі жодної офіційної інформації про це немає - офіційні іранські джерела про обрання не повідомляють.

Хто такий Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї - один із синів Алі Хаменеї та впливовий шиїтський духовний діяч. Протягом багатьох років його вважали однією з ключових фігур у кулуарах іранської політики, зокрема через тісні зв’язки з керівництвом КВІР.

Відомо, що Моджтаба Хаменеї навчався в школі Алаві в Тегеран - навчальному закладі, який традиційно відвідують діти високопосадовців Ісламської Республіки.

Він одружений з донькою Голам-Алі Хаддад-Адель. Шлюб відбувся на той час, коли Моджтаба ще не був священнослужителем і лише планував вступити до семінарії в Кум.

Формальну релігійну освіту він розпочав у 30 років у семінарії Кума - найвідомішому шиїтському духовному навчальному закладі Ірану.

Вплив Моджтаби на політику став помітнішим у середині 2000-х, хоча медіа рідко це визнають. Він опинився в центрі уваги після суперечливих президентських виборів 2004 року, коли один із провідних кандидатів, Мехді Каррубі, у відкритому листі до Алі Хаменеї звинуватив Моджтабу у прихованому втручанні на користь Махмуда Ахмадінежада.

З 2010-х років Моджтаба Хаменеї вважається однією з найвпливовіших постатей в Ісламській Республіці.

Хоча він не обіймав офіційних державних посад, аналітики неодноразово називали його потенційним наступником батька. Його можливе призначення раніше викликало дискусії в Ірані, адже передача влади від батька до сина може виглядати як перетворення республіканської системи на фактичну політичну династію.

Як пише агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму та зовнішніх ворогів.

2019 року США ввели проти нього санкції.

Агентство Bloomberg у січні писало, що Моджтаба Хаменеї управляє великою інвестиційною імперією та має доступ до швейцарських банківських рахунків та британської елітної нерухомості вартістю понад 100 мільйонів доларів.