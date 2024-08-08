Син Байдена потрапив в новий скандал: що йому закидають цього разу

Справа Хантера Байдена

Нагадаємо, що у червні минулого року син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях. Після цього він уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Однак вже в жовтні Хантер заявив, що не визнає себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.

Вже в кінці минулого року, а саме 8 грудня Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами.

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