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Син Байдена потрапив в новий скандал: що йому закидають цього разу

Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура США висунула звинувачення сину нинішнього президента Джо Байдена Хантеру. Правоохоронці заявляють, що він міг отримувати гроші від румунського бізнесмена за вплив на політику США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак Reuters не зміг незалежно підтвердити, що "GP" - це Поповічу.

Справа Хантера Байдена

Нагадаємо, що у червні минулого року син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях. Після цього він уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Однак вже в жовтні Хантер заявив, що не визнає себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.

Вже в кінці минулого року, а саме 8 грудня Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден