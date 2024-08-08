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Сын Байдена попал в новый скандал: в чем его обвиняют в этот раз

Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Прокуратура США выдвинула обвинения сыну нынешнего президента Джо Байдена Хантеру. Правоохранители заявляют, что он мог получать деньги от румынского бизнесмена за влияние на политику США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дело Хантера Байдена

Напомним, что в июне прошлого года сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. После этого он заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Однако уже в октябре Хантер заявил, что не признает себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

Уже в конце прошлого года, а именно 8 декабря Хантеру Байдену выдвинули новые обвинения по девяти пунктам.

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