Сын Байдена попал в новый скандал: в чем его обвиняют в этот раз

Дело Хантера Байдена

Напомним, что в июне прошлого года сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. После этого он заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Однако уже в октябре Хантер заявил, что не признает себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам в 2018 году.

Уже в конце прошлого года, а именно 8 декабря Хантеру Байдену выдвинули новые обвинения по девяти пунктам.

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