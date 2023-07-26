Син Байдена не пішов на угоду зі слідством у справі про несплату податків

Син президента Джо Байдена Хантер не визнав себе винним у двох податкових злочинах після того, як угода про визнання провини з федеральними прокурорами розпалася під час судового слухання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Минулого місяця Хантера Байдена звинуватили у двох податкових злочинах, пов’язаних із несплатою понад 100 000 доларів з прибутку понад 1,5 мільйона доларів у 2017 та 2018 роках, і він уклав угоду з прокуратурою, яка планувала рекомендувати два роки випробувального терміну. Але під час слухання в суді виникла суперечка щодо того, чи давала початкова угода захист від будь-яких майбутніх звинувачень. Суддя окружного суду США Меріеллен Норейка, призначена президентом Дональдом Трампом, висловила занепокоєння щодо угоди.

Суддя дав захисникам і прокурорам 30 днів, щоб пояснити, чому вона повинна прийняти початкову угоду.

Це призвело до зриву провадження, що стало несподіваним розвитком, оскільки заява ретельно обговорювалася протягом тижнів і включала тривалу бесіду між прокурорами Міністерства юстиції та адвокатами Байдена.

Минулого місяця Байдену до того ж висунули звинувачення у зберіганні вогнепальної зброї особою, яка є відомим споживачем наркотиків, що є злочином. У нього був Colt Cobra 38 Special протягом 11 днів у жовтні 2018 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральною прокуратурою за обвинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, якого підозрюють у порушеннях під час сплати податків, не вчинив незаконних дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.