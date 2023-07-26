ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сын Байдена не пошел на соглашение со следствием по делу о неуплате налогов

Новина українською →
США, Среда 26 июля 2023 20:57
Сын Байдена не пошел на соглашение со следствием по делу о неуплате налогов Фото: сын американского президента Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сын президента Джо Байдена Хантер не признал себя виновным в двух налоговых преступлениях после того, как соглашение о признании вины с федеральными прокурорами распалось во время судебного слушания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В прошлом месяце Хантера Байдена обвинили в двух налоговых преступлениях, связанных с неуплатой более 100 000 долларов с прибыли более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, и он заключил соглашение с прокуратурой, которая планировала рекомендовать два года испытательного срока.

Но во время слушания в суде возник спор относительно того, давало ли первоначальное соглашение защиту от любых будущих обвинений. Судья окружного суда США Мэриеллен Норейка, назначенная президентом Дональдом Трампом, выразила беспокойство по поводу сделки.

Судья дал защитникам и прокурорам 30 дней, чтобы объяснить, почему она должна принять первоначальную сделку.

Это привело к срыву производства, что стало неожиданным развитием, поскольку заявление тщательно обсуждалось в течение недель и включало длительную беседу между прокурорами Министерства юстиции и адвокатами Байдена.

В прошлом месяце Байдену к тому же предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия лицом, являющимся известным потребителем наркотиков, что является преступлением. У него был Colt Cobra 38 Special в течение 11 дней в октябре 2018 года.

Напомним, ранее мы писали, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Суд
NEWS
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов