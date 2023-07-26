Сын Байдена не пошел на соглашение со следствием по делу о неуплате налогов

В прошлом месяце Хантера Байдена обвинили в двух налоговых преступлениях, связанных с неуплатой более 100 000 долларов с прибыли более 1,5 миллиона долларов в 2017 и 2018 годах, и он заключил соглашение с прокуратурой, которая планировала рекомендовать два года испытательного срока.

Но во время слушания в суде возник спор относительно того, давало ли первоначальное соглашение защиту от любых будущих обвинений. Судья окружного суда США Мэриеллен Норейка, назначенная президентом Дональдом Трампом, выразила беспокойство по поводу сделки.

Судья дал защитникам и прокурорам 30 дней, чтобы объяснить, почему она должна принять первоначальную сделку.

Это привело к срыву производства, что стало неожиданным развитием, поскольку заявление тщательно обсуждалось в течение недель и включало длительную беседу между прокурорами Министерства юстиции и адвокатами Байдена.