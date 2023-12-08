Литва створила комісію для перевірки обставин набуття громадянства дітьми Абрамовича
Глава МВС Литви Агне Білотайте сформувала спеціальну комісію, яка оцінить обставини, за яких діти російського олігарха Романа Абрамовича набули литовського громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.lt.
Департаменту міграції також було доручено оцінити список осіб та організацій, які підпадають під санкції Євросоюзу, та перевірити, чи не є інші члени сімей санкціонованих осіб громадянами Литви.
"Надання громадянства не може бути таємницею, а литовський паспорт – прикриттям для обходу санкцій або іншого зловживання ними. У цей геополітично складний період захист особистих даних не може бути вищим за інтереси національної безпеки", - заявила Білотайте.
У МВС Литви також підтвердили, що громадянство надали двом дітям Абрамовича ще до вторгнення РФ в Україну, а сам Абрамович не має литовського громадянства.
Білотайте також повідомила, що її відомство готує відповідні правові акти, які дозволять анулювати литовське громадянство через загрозу національній безпеці та в осіб, які отримали паспорт за ознакою походження. Наразі поправки до закону узгоджуються.
Що передувало
Раніше стало відомо, що двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича отримали громадянство у Литві. Так син Абрамовича отримав його за 2 дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином, вони намагалися допомогти батькові оминати санкції.
Зазначається, що литовські паспорти Аркадія та Ганни використовувалися для операцій, які зазвичай розглядаються як спроба обійти санкції.
Ще в січні цього року повідомлялося, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення армії РФ в Україну переписав на своїх сімох дітей активи пов'язаних з ним трастів на суму щонайменше 4 млрд доларів.
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