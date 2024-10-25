"Символ українського патріотизму". Про "Динамо" згадали у тексті Радіодиктанту-2024

У тексті "Магія голосу", написаного спеціально для Радіодиктанту-2024, пролунав уривок, присвячений футбольному клубу "Динамо". Йшлося про період виступів клубу за часи Радянського Союзу у 1960-1980 роки.

"А у 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське "Динамо", Україна була закохана у голоси футбольних коментаторів. Їх впізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, немов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, яким підсуджували судді у вирішальних матчах", - йшлося у тексті Радіодиктанту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у центральному матчі 11-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем" київське "Динамо" не зможе розраховувати на двох провідних футболістів.