ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Символ українського патріотизму". Про "Динамо" згадали у тексті Радіодиктанту-2024

П'ятниця 25 жовтня 2024 19:10
UA EN RU
"Символ українського патріотизму". Про "Динамо" згадали у тексті Радіодиктанту-2024 Фото: "Динамо" згадали у тексті Радіодиктанту-2024 (прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

Під час Радіодиктанту національної єдності згадали один з визначних періодів в історії футбольного клубу "Динамо" Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У тексті "Магія голосу", написаного спеціально для Радіодиктанту-2024, пролунав уривок, присвячений футбольному клубу "Динамо". Йшлося про період виступів клубу за часи Радянського Союзу у 1960-1980 роки.

"А у 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське "Динамо", Україна була закохана у голоси футбольних коментаторів. Їх впізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, немов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, яким підсуджували судді у вирішальних матчах", - йшлося у тексті Радіодиктанту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у центральному матчі 11-го туру УПЛ з донецьким "Шахтарем" київське "Динамо" не зможе розраховувати на двох провідних футболістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо
NEWS
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
Як НАТО може відповісти на відправку солдатів КНДР до Росії: Bloomberg дізналося деталі
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція